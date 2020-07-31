Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar bu bayram da ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde hastaneleri doldurdu. Kurbanlıklar yerine kendilerini kesen kasaplar dikişi atılıp tekrar yarım bıraktığı işe koyuldu.

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Her Kurban Bayramı'nda yaşanan bilindik manzaralar bu bayram da yaşandı ve Kahramanmaraş'ta hastanelerin acil servisleri kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplarla dolu.

Aralarında çocukların da olduğu acemi kasaplar ambulansla veya yakınları tarafından hastanelere götürülerek tedavileri yaptırıldı.

Sağlık personeli tarafından dikişleri atıldıktan sonra taburcu edilen acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işi bitirmek için tekrar kurbanının yanına gitti.

Bu görüntüler de Adıyaman'dan geldi. Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında kazara bıçaklarla kendisini yaralayan aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.