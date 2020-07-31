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Bolu otoyolunda yanan otomobil paniği yaşandı

Demirören Haber Ajansı

BOLU TEM yolunda, bayram tatili için memleketine gidenlerin otomobili alev aldı. Otomobilde bulunan 5 kişi güçlükle dışarı çıkarken otomobil küle döndü.

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Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya giden, Adem Uz'un kullandığı ve içerisinde ailesinin de bulunduğu 42 FNF 61 plakalı otomobil, Bolu Dağı'nın dik rampalarını çıktıktan sonra Dağkent viyadükleri mevkiinde alev aldı.

Otomobilden çıkan dumanı fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine park etti. Otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hemen aracı terk etti. Alevlere kendi imkanları ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde ulaşım 2 şeride düştü. Bu nedenle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin söndürülüp yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.

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