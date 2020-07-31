Türkiye'de sosyal mesafeli Kurban Bayramı namazı eda edildi Konya'da stadyumda kılındı

Namaz sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, ''Geçtiğimiz bayram koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu bayramda Konya şehir stadımızda tüm vatandaşlarımızla beraber olmak üzere bayram namazını hep birlikte idrak ettik. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın'' dedi.