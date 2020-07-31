Türkiye'de sosyal mesafeli Kurban Bayramı namazı eda edildi Konya'da stadyumda kılındı
TÜRKİYE'de bayram namazı mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, camilerde bayram namazını eda etti. Sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulurken meydanlarda secde edildi.
Türkiye'nin dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşandı. Sabahın erken saatlerinde kılınan namazda sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Vatandaşlar kendi seccadelerini getirdi. Konya'da bayram namazı stadyumda da eda edildi. İşte bazı kentlerin bayram namazından yansıyanlar.
Konya'da bayram namazı camilerin bahçelerinin yanı sıra Konya Büyük Şehir Belediyesi Stadı'nda toplu olarak kılındı. Namazın kılınacağı alana tek kullanımlık seccadeler, sosyal mesafe düzenine göre yerleştirildi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namaza Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, ''Geçtiğimiz bayram koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememiştik. Bu bayramda Konya şehir stadımızda tüm vatandaşlarımızla beraber olmak üzere bayram namazını hep birlikte idrak ettik. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın'' dedi.
Büyük Çamlıca Camii’nde Bayram Namazı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Camiye girenlerin girişte ateşi ölçüldü. Girişe yerleştirilen ısıya duyarlı ateş ölçer ile vatandaşların ateş ölçümü yapıldı. Camiye girişte maske kontrolü de yapıldı.