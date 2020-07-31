Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Sağlık Bakanlığı'nın kararı için dikkat çeken yorum

Sağlık Bakanlığı’nın günlük koronavirüs tablosundaki parametre değişiklikleri tartışma yarattı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum" dedi.

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Koronavirüs tablolarında “Ağır hasta sayısı” dün tabloya ilk kez eklenmişti. Yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı tablodan çıkartılınca “Ağır hasta sayısının” tam olarak neye karşılık geldiği ise açıklanmamış bu durum kamuoyunda tartışma yarattı.

''Kesin net olarak bilmiyorum”

Bugün ise Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kara açıklamasında “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini kesin net olarak bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Kara’nın böyle söylemesi tablodaki değişikliğin danışılmadan hükümet kararıyla alındığı şüphelerini ortaya çıkardı.