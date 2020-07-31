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Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler

86 yıl sonra ibadete açılan ve geçtiğimiz hafta ilk namaz kılınan Ayasofya'da şimdi de bayram namazı heyecanı yaşandı. Vatandaşlar gece saatlerinden itibaren camiye koşarak geldiler.

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Ayasofya Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı.

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.

Sosyal mesafeli saf düzenlemesi yapıldı

Hazırlıklar nedeniyle ziyarete kapatılan Ayasofya Camii'nde gece saat 01.00 sıralarında dezenfekte çalışması ve sosyal mesafeli saf düzenlemesi yapıldı. Çalışmalar sırasında halılar elektrikli süpürgelerle temizlenirken, caminin her noktasına dezenfektan sıkıldı.

Yapılan saf düzenlemesinde ise, her bir kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak şekilde halılara bantlar çekildi. Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde arama yaptı. 

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