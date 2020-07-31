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Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışlarında 6-5 yenen Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.

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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Anakara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük'ün golnü 40. dakikada Çağrı Ortakaya,Adana Demirspor'un ise  69 Pa Dibba kaydetti.

Maçın 90 dakikası ve uzatma bölümünde başka gol olmadı ve maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibini 6-5 yenen Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son ekip oldu.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, 36 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Kırmızı-siyahlılar en son 1983-1984 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

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