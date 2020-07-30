Mert Çiller çocuklarıyla aylardır görüşememiş

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'den dayak yediğini iddia eden eşi Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istemiş ve kamuoyuna yansıyan bu olay uzun süre tartışılmıştı.

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Yaşanan sürecin ardından Mert Çiller'in Avukatı Tolga Bilgin, olayın gelişimine ilişkin farklı konular olduğunu ifade ederek, Zeynep Çiller'in çocuklarını görme hakkına sahip olmasına rağmen baba Mert Çiller'i bu haktan mahrum bırakma adına her türlü yolu denediğini anlatan bir bilgilendirme notu paylaştı.

Baba Mert Çiller 3 aydır çocuklarını göremedi

Üç aydır çocuklarını göremeyen Mert Çiller'in icra marifetiyle görüşme yapması için evlerine geldiğinde, Zeynep Hanım’ın evdeki kasayı tümüyle boşaltıp çocukları da yanına alarak evden ayrıldığının görüldüğüne dikkat çeken Av. Tolga Bilgin yaşanan süreci şöyle özetledi;

''Bazı yayın organlarında çıkan haberlerden anlaşıldığı kadarı ile Avukatlığını üstlendiğim Mert ÇİLLER hakkında eşi, yanlış ve gerçek dışı bilgiler ile kamuoyunu yönlendirmeye ve algı operasyonu yaratmaya çalışmaktadır. Ancak Zeynep Hanım’ın yaptığı açıklamalar,” psikolog ve psikiyatr tarafından görülmesi” önerisini içeren adli tıp raporu ile de örtüşmemektedir.

Aile Mahkemesi kararı ile İcra Müdürlüğünün çok sayıda kararına rağmen üç aydır babalarını görmeyen çocukların icra marifetiyle görüşme yapması için evlerine gelindiğinde, Zeynep Hanım’ın evdeki kasayı tümüyle boşaltıp çocukları da yanına alarak evden ayrıldığı görülmüştür. Bu arada bir başka mahkemenin verdiği karar gereğince, zaten evde olmayan, eşyalar alınarak evden ayrılmış olan, içinde anne ve çocukların olmadığı ev tahliye edilmiştir.

Yurt dışına kaçırılması ihtimali...

Mahkemece verilen, çocuklar ile baba görüşmesi kararı uyarınca tüm aramalardan netice alınamamış, hala devam eden aramalara rağmen çocukların babaları ile görüşmesi bugün dahi sağlanamamış olması ve korona virüs riski devam ederken sürekli yer değiştirerek çocukların sağlığının tehlikeye atılması ile yurt dışına kaçırılması ihtimali müvekkilimi fevkalade endişelendirmektedir.

23.07.2020 tarihli Bir gazetede çıkan haber ve Zeynep hanımın açıklamaları nedeniyle işbu bilgilendirmenin yapılması zorunlu olmuştur.''

Mert Çiller Vekili

Av. Tolga Bilgin