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'TurAz Kartalı' için Azerbaycan'a intikal başladı

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Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve hava savunma unsurlarının katılımı ile icra edilecek TurAz Kartalı Tatbikatına katılacak öncü unsurlar Azerbaycan'a intikale başladı.

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Türkiye ile Azerbaycan Hava ve Kara Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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