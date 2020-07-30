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ABD'de son rakamlar korkuttu: 24 saatte 1500 ölü!

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1500 artarak 153 bin 888'e yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 69 bin 995 artarak 4 milyon 570 bin 125'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1500 artarak 153 bin 888 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 246 bini, test yapılan kişi sayısı 56 milyon 689 bini geçti. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 555 bin 518 vakayla Brezilya, 1 milyon 590 bin 297 vakayla Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 487 bin 478 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 451 bin 423 vakayla Florida ve 442 bin 60 vakayla New York takip ediyor.

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