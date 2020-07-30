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Bakan Albayrak bayram öncesi müjdeleri peş peşe sıraladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var' diyerek alınan kararları açıkaldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20'den %10'a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik." ifadelerine yer verdi.

KDV'deki indirim müjdesini de veren Bakan Albayrak, "Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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