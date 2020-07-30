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ABD'den S-400 çıkışı; Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye uygulamayı planladıkları S-400 yaptırımları için "Nasıl bir karşılık vereceğimizi hala değerlendiriyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorularını yanıtladı. Pompeo, S-400'lele ilgili Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik bir açıklama da yaptı.

"Yaptırımları hala değerlendiriyoruz"
Pompeo, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasına ilişkin "Türk hükümetinin S-400'leri satın almasına yanıt olarak dikkate değer adımlar attık. Nihai hedefimize ulaşmak için Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğimizi hala değerlendiriyoruz" dedi.

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı onaylandı
S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı geçen hafta ABD Temsiler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasalaşması için Senato'dan geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

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