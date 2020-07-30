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Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi

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Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı reddetti. CAS'ın kararının ardından gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımların durumları değişti.

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Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı Avrupa Kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı itirazı CAS tarafından reddedildi.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş

Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray

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