'Alo Fetva' hattı, bayramda merak edilenleri yanıtlıyor

İstanbul Müftülüğüne bağlı "Alo Fetva" hattına bayram öncesinde gelen sorulardan en merak edileni, "Kredi kartıyla kurbanlık satın alınması caiz mi?" oldu.

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Kurban Bayramı, gelişiyle birlikte kesim öncesi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı da, bayramda kurban kesimiyle ilgili gelen soruları yanıtlamak adına 'Alo Fetva' hattını açık tutma kararı aldı.

Bayram boyunca vatandaşlara hizmet verecek

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının Kurban Bayramı boyunca da vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

''Alo Fetva'' hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Kurban Bayramı öncesindeki yoğunluktan dolayı hafta sonu sadece merkezden hizmet vereceğiz. Ama bayram dışında 39 ilçede toplamda 260 din görevlisiyle hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"Günde ortalama 1000 soruya cevap veriyoruz"

Kurban Bayramı nedeniyle ''Alo Fetva'' hattının yoğun olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Görevlilerimiz, vatandaşların kurbanla ilgili sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvalara göre cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına en çok kurbanla ilgili sorular geliyor. Günlük ortalama 1000 soruya cevap veriyoruz. Mesela 'Kredi kartıyla kurbanlık satın alınması caiz mi?' gibi soruları sık alıyoruz."

İşte o en çok merak edilen sorunun cevabı

'Alo Fetva' hattına en çok gelen aramaların nedeni olan "Kredi kartıyla kurbanlık satın alınması caiz mi?" sorusunun cevabını ise şöyle:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."

Gelen diğer sorulardan bazıları...

Yıldız, "Alo Fetva" hattına kurbanla ilgili gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:

"Kurbanlık hayvan tartıyla alınır mı?, Marketlerden kurbanlık satın alınır mı?, Kurban kesmek yerine sadaka verebilir miyiz?, Kurban kesmek için her türlü şartlarımız müsait olduğu halde bağış yapsak geçerli olur mu?, Kurbanlık hayvana adak ve akika kurbanı olarak da hisseye girebilir miyiz?, Ölmüş olan biri için kurban kesilmesi gerekir mi, kesilirse geçerli olur mu?, Çocuğumun keseceği kurban için maddi katkı yapsam elde edeceği sevabı eksilir mi?, Ortaklardan biri haram kazancı ile katılırsa kurbanımız geçerli olur mu?, Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? gibi hattımıza gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor."