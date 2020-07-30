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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Temmuz 2020)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5674'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 229.891'e yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda ''İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın'' ifadesini kullandı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın'' ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ ŞÖYLEYDİ;

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