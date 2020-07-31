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Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının Cumhurbaşkanı kararı bir ay daha uzatıldığını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" dedi.

Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı

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