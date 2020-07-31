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Metro çıkışlarında bekleyip kızları taciz etti! Bursa sapığı yakalandı

BURSA'da metro çıkışlarında genç kızları elle taciz ederek kabusu yaşatan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da farklı zaman ve farklı yerlerde genç kızları yalnız yakalayan elle taciz eden şüphelinin tespit edilmesi için ekipler harekete geçti.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra genç kızları elle taciz ederek hızla uzaklaşıp kaçtığını belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyonla B.K.'yı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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