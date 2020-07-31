BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,28
ALTIN 442,36
HABER /  GÜNCEL

Kolunu saklayarak dilenirken JASAT ekibine yakalandı! Denizli'de pes dedirten olay

DENİZLİ'de, giydiği ceketin içine kolunu saklayarak engelli gibi davranıp vatandaşlardan para isteyen kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Abone ol

Denizli'de bir kolunu giydiği ceketin içerisine saklayan, bu şekilde kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin yanına gidip para isteyen Yaşar A.'nın (45) oyununu, JASAT bozdu.

Uyuşturucu satmaktan ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Yaşar A.'yı tanıyan JASAT ekipleri yakaladı. Şaşkınlık yaşayan Yaşar A., JASAT ekiplerinden özür dileyip bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Yaşar A.'nın dilencilik yaptığı o anlar ise ekiplerce yine görüntülendi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Temmuz 2020)
'Alo Fetva' hattı, bayramda merak edilenleri yanıtlıyor
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
Ayrıldığı kız arkadaşının evini basıp 4 kişiyi vurdu
‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına CHP’den açıklama
Bodrum rekora koşuyor! 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
Bayram namazı Afyon'da kaçta kılınacak? Afyon bayram namazı saati
Yorumlar