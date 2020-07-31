BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,28
ALTIN 442,36
HABER /  SPOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Temmuz 2020)
'Alo Fetva' hattı, bayramda merak edilenleri yanıtlıyor
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
Ayrıldığı kız arkadaşının evini basıp 4 kişiyi vurdu
‘Muharrem İnce parti kuracak’ iddialarına CHP’den açıklama
Bodrum rekora koşuyor! 4 günde 151 bin araç giriş yaptı
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri arasında bayram görüşmesi
Mersin bayram namazı saati kaç Diyanet Mersin kurban bayramı namaz saatleri
Yorumlar