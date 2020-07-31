Avrupa Birliği seyahat listesini güncelledi Türkiye yine liste dışı kaldı

AB Konseyi tarafından 15 günde bir güncellenerek yayımlanan 'güvenli' ülke listesine Türkiye yine alınmadı. 15 günde bir güncellenerek yayımlanan liste, hangi ülkelerden Avrupa’ya seyahat edilebileceğini belirliyor

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Önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a seyahatler kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Tekrar güncellenecek

Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.