ABD'de görevli Binbaşı Hüseyin Kurtdere'den korkunç cinayet! Eşini öldürüp...

ABD’de görev yapan Türk binbaşı Hüseyin Kurtdere, korkunç bir cinayete imza attı. Binbaşı Kurtdere, eşine uyuşturucu verip elleri ve kollarından yatağa bağlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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ABD’de Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde elleri ve bacakları yatağa bağlı bir kadın ölü bulundu. Soruşturma kapsamında ABD Merkez Komutanlığı - CENTCOM’un MacDill Hava Üssü’nde Havacı Türk İrtibat Subayı olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Kurtdere (39) gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Binbaşı Kurtdere polis sorgulamasında kurbanın doğum sonrasında psikolojisin bozulduğunu ve apartmandan çıkmasını önlemek için birkaç defa elleri ve bacaklarından yatağa bağladığını, ağzını da çorap ile tıkadığını itiraf etti. Kurtdere öldürme niyeti olmadığını kendisini yatakta ölü bulduktan sonra ilk yardım müdahalesi yapıp polise haber verdiğini belirtti.

1 yıldır CENTOM'da görevliymiş

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, Kurtdere’nin CENTCOM’da bir yıldan biraz fazla bir süredir görev yaptığını söyledi. Yaklaşık 50 ülkeden oluşan koalisyon, 11 Eylül sonrasında cihatçı gruplarla mücadeleye yardımcı olmak için kurulmuştu.

Tanık 7 yaşındaki çocuk! Biri daha yardım etti

Kurbanın 7 yaşındaki kızı, polislere olaya tanık olduğunu, annesinin kırmızı, sarı ve mavi fitnes bantlarıyla bağlandığını ve ağzına çorap tıkandığını ve bunu yaparken de bir başka kişinin Kurtdere’ye yardımcı olduğunu söyledi.

Polise verdiği ilk ifade

Halen cezaevinde tutulan ve hâkim karşısına çıkmayı bekleyen binbaşı Kurtdere, polise verdiği ifadede kurbanın doğum sonrası depresyona girdiğini iddia etti. Buna göre, MacDill üssünde bir doktor kadına ilaç yazdı, ancak emzirdiği bebeği tepki vermeye başlayınca kadın ilacı kesti.

Kaçmasın diye bağlamış

Kurtdere polise kurbanın tekrar düzensiz davranmaya başladığını ve evi çıplak ayakla terk etmeye çalıştığını söyledi. 23, 24 ve 25 Temmuz’da kurbanı fiziksel olarak kısıtladığını ve ayrılmasını önlemek için çarşaf ve egzersiz bantları kullanarak direnmesine rağmen yatağa bağladığını belirtti.

Uyusun diye ilaç vermiş

Kurtdere, uyuyabilmesi ve daha iyi hissedeceği ümidiyle suyuna melatonin ilacı kattığını, 25 Temmuz’da yatağa bağlayıp ağzına bir çorap tıkadıktan sonra uyumasıyla bağlarını çözüp yatağa yatırdığını, ancak yataktan kalkamadığını ve zayıf nefes aldığını fark ettikten sonra, uyandırmaya çalışırken öldüğünü ifade etti.

ABD’de tutuklandı

Military Times gazetesinde yer alan habere göre, eyalet yasalarına göre kadının kimliği gizli tutuluyor. Ölen kadının, polis sorgusunda suçunu itiraf edip tutuklanan binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin eşi olduğu tahmin ediliyor.