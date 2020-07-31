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Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu

Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu.

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Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Yeni tip korona virüs salgını tedbirlerinin devam ettiği Zonguldak'ta vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi.

Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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