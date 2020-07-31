Malatya'da 4 şiddetinde deprem oldu! Kurban Bayramı panikle başladı

MALATYA Kurban Bayramı sabahına deprem paniğiyle başladı. AFAD Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı...Abone ol
Malatya'da deprem oldu. Saat 08:33'te meydana gelen ve merkez üssü Hekimhan ilçesi olarak açıklanan 4.0 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremin yerin 5 km. altında olduğu belirtildi...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2020
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Hekimhan (Malatya)
Tarih-Saat : 31.07.2020, 08:33:18 TSİ
Enlem : 38.7033 N
Boylam : 38.0725 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/TGvjxIWlIQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi