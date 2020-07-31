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Malatya'da 4 şiddetinde deprem oldu! Kurban Bayramı panikle başladı

MALATYA Kurban Bayramı sabahına deprem paniğiyle başladı. AFAD Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı...

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Malatya'da deprem oldu. Saat 08:33'te meydana gelen ve merkez üssü Hekimhan ilçesi olarak açıklanan 4.0 şiddetindeki deprem panik yarattı. Depremin yerin 5 km. altında olduğu belirtildi...

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