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Andrea Pirlo Juventus'a geri döndü

İTALYA efsanesi Andrea Pirlo, Juventus'ta 23 yaş altı futbol takımının başına geçti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan eden Juventus'tan yapılan açıklamada, efsane futbolcularından Pirlo'nun 23 yaş altı takımını yöneteceği duyuruldu.

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yapmıştı.

Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya ligi kupası elde etmişti.

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