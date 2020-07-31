MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk ziyaretini Başbuğ Türkeş'e yaptı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra Başbuğ Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret edip dua etti...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra ilk ziyaretini ülkücü hareketin efsane lideri ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına yaptı. Başbuğ'nu mezarına karanfil bırakıp, su döken Devlet Bahçeli, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı...
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