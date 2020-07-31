Kurban Bayramı'nda koronavirüs için 5 büyük risk! Prof. Dr. Mehmet Ceylan açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı'nda 5 riskli aktivite olduğunu ve bunlardan mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, Plajlarda gördüğü manzaralar için de uyardı.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı’nda beş riskli aktivite olduğunu söyledi. Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Prof. Dr. Ceyhan dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

1) İnsanların başka şehirlere gitmesi: Gidişler genelde büyük şehirlerden küçük yerleşim yerlerine oluyor. Yani virüsün yoğun olduğu illerden daha az olanlara. Tabii Güneydoğu Bölgesi hariç. Güneydoğu’da şu an salgın yoğun. Peki bu yerleşim yerlerine nasıl ve hangi araçla gitmeliler? En güveniliri kendi araçlarını tercih etmeleri. Mola verdikleri yerlerde, kısa sürede ihtiyaçları gidersinler. Virüsün miktarı ve virüsle temas süresi önemli. Yemeklerini kalabalık yerlerde yemesinler. Otobüs ya da uçakta pencere kenarını tercih etsinler.

2-) Bayram namazı: Bayram namazını açık alanda, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile kılsınlar. Kapalı alanda kılmaya mecburlarsa, mesafeye mutlaka dikkat etsinler. Yüksek sesle konuşmasınlar. Yüksek sesle konuşmak, bulaş riskini on kat arttırıyor. Cami çıkışlarında toplu bayramlaşmadan kaçınmak gerekir.

3-) Kurban kesimi: Virüs hayvanlardan bulaşmaz. Ancak insandan insana bulaşır. Bayram namazından hemen sonra kurban kesimi için yığılma olmamalı. Kurban kesimi dört güne yayılarak yapılmalı. Sosyal mesafe ve maske kuralarına mutlaka uyulmalı. Diyelim ki kurbanı kesende virüs var, diyelim ki keserken hapşırdı. Evde bıçağı, elimizi yıkamak gerekiyor. Sadece COVID-19 için değil başka hastalıklar açısından da çiğ ete değdikten sonra el normalde mutlaka yıkanmalı.

4-) Toplu taşıma araçlarının kullanılması: Bayramlaşma ziyaretleri mutlaka dört güne yayılmalı. Toplu taşıma araçları kalabalık olmamalı.

5-) Bayramlaşma: İdeali yaşlılarımızın, risk grubundaki yakınlarımızın bayramını telefonla kutlamak. Mutlaka gidilecekse kalabalık olmamalı, açık havada bayramlaşma tercih edilmeli. Sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uyulmalı. Yani öpüşmek, el öpmek, sarılmak yok. Bayram ikramları, ortadan yenecek şekilde olmamalı. Küçüklere harçlık verilecekse zarf içinde verilmeli. Eller yıkanmalı. Büyüklerimizin evinden ayrılmadan önce ellerimizi değdiğimiz yerleri alkollü mendil ya da dezenfektan ile temizlemeliyiz.

Bodrum ve sahildekilere uyarı

Sahillerdeki kalabalığa dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bodrum’dakilere bakıyorum. Elli kişiyle karşılaştığımda, 40’ında maske yok. Geri kalan 10’unun maskesi ise düzgün takılmamış. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Vatandaşlar da işletmeler de uymuyor. Turistler de geliyor, gelecek. Onlar da rahat davranırsa ortaya iyi bir sonuç çıkmaz.”

Açık havada bir şey olmaz mı?

Açık havada virüsün bulaşma oranının 19 kat daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Açık alanlarda ortaya çıkmış çok sayıda vaka gördük. Açık havada yapılan nişanlar, askere uğurlama törenleri gibi. Mesafe bir buçuk metrenin altına indiyse, maske de takmadıysanız virüs açık alan-kapalı alan dinlemez.” dedi.