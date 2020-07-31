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Ali Erbaş Ayasofya'da Kurban Bayramı hutbesini de kılıçla okudu!

Ayasofya'da ilk Cuma namazı hutbesinde mimbere 'fetih kılıcı' ile çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı hutmesine de yine elinde kılıçla çıktı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkması tartışmalara neden olmuştu.  Ayasofya’da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti.

Erbaş, bayram hutbesinde “Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun” dedi.

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Foto Galeri 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da ilk bayram namazı Galeriye Gözat
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