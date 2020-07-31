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PTT şubeleri bugün açık mı bayramda PTT çalışır mı?

Müslüman aleminin dini bayramlarınan olan kurban bayramı bugün başlıyor. Birçok vatandaş ise bugün yani Kurban bayramının 1. günü PTT şubeleri açık mı, saat kaça kadar PTT şubeleri açık araştırması yapıyor.

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Kurban bayramı bugün yani 31 Temmuz cuma günü başladı. PTT işlemleri olan birçok vatandaş ise bugün PTT şubeleri açık mı, PTT şubeleri kaça kadar açık araştırması yapıyor. Kurban bayramı tatili dün saat 13.00'ten sonra başladı. Dolayısı ile bugün ve 4 gün boyunca PTT işlemleri yapılmayacak. PTT şubeleri işi olan vatandaşlar işlemlerini 4 Ağustos salı günü yapabilecek.  

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kumu kuruluşları Kurban bayramı dolayısıyla 4 gün boyunca hizmet veremeyecek. 

ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Bugün kargo ve eczaneler kapalı olacak.. Eczaneler bayram boyunca nöbet sistemine göre çalışacak. Kargoların ise bayram boyunca tatil yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı, 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 2020 Kurban Bayramı tatili Arefe günü ile beraber 4.5 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020 
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)

31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.

1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.

2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.

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