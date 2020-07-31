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Devlet Bahçeli Twitter'a geri döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Twitter’da ilk paylaşımını yaptı.

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Devlet Bahçeli, en son paylaşımını 1 Temmuz’da yapmış ve paylaşımında "Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin Meclis’te düzenleme yapılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığı açıklanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlandı ilk tweetini attı

TBMM Genel Kurulu'ndan geçen sosyal medya ile ilgili düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bahçeli, Twitter hesabından ilk paylaşımını Fatih Karagümrük Spor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle yaptı. Bahçeli, Karagümrük Spor formasının yanında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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