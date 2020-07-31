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Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan videolu Kurban Bayramı paylaşımı yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

 Bakan Albayrak paylaşımında,  "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" ifadelerini kullandı.

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