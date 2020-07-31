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Bandırmaspor'dan Ricardo Quaresma'ya kanca

Boşta kalan Ricardo Quaresma'nın Bandırmaspor ile görüştüğü ifade edildi. Kasımpaşa'da aldığı ücretin teklif edildiği belirtilen Portekizli yıldız, kararını gelecek tekliflere göre açıklayacak.

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TFF 1. Lig'e geri dönen Bandırmaspor'un, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma'yla görüştüğü öğrenildi.

Bandırmaspor'un 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa'da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekleten Quaresma'nın gelecek tekliflere göre kararını açıklaması bekleniyor.

Bandırma hoca konusunda henüz karar veremezken Giresun'dan aldığı sol kanat Del Valle'den sonra ikinci yabancı transferini de yaptı. Bordo-Beyazlılar, Balıkesir'den sağ kanat Mahatma Otoo'yu aldı.

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