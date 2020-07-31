Penisini 4 yıldır kolunda taşıyor! Görenler inanamıyor sebebi ise şok edici

"Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum"

MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, “Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum” dedi. Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra’daki University College Hastanesi’nde görevli ve penis ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı.