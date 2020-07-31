Penisini 4 yıldır kolunda taşıyor! Görenler inanamıyor sebebi ise şok edici
İNGİLTERE'de Malcolm MacDonald'a, 2014 yılında enfeksiyon yüzünden penisi kopunca 2016 yılında kendi dokusu kullanılarak kolunda penis geliştirdi. Fakat sistemdeki aksaklıklar ve Covid-19 sebebiyle MacDonald 4 yıldır kolunda bir penisle yaşıyor.
İngiliz tabloid Malcolm MacDonald, 2014 yılında kasıklarına sıçrayan enfeksiyon yüzünden penisi kopunca doktorların yardımıyla 2016 yılında kendi dokusu kullanılarak kolunda penis geliştirdi. Fakat İngiltere'de sağlık sisteminin aksaması ve Covid-19 sebebiyle MacDonald 4 yıldır kolunda bir penisle yaşıyor. The Sun’a konuşan 45 yaşındaki tamirci Malcolm MacDonald, yaşadığı acı dolu süreci en ince ayrıntısına kadar anlattı.
İki çocuk babası olan ve 2014 yılında bütün vücudunu saran ve kasıklarına sıçrayan bir enfeksiyon geçiren MacDonald’ın penisi bu hastalık yüzünden koptu. Yaşadıklarının ardından depresyona giren ve bir çözüm bulmaya çabalayan MacDonald şöyle konuştu:
“Kendi doktoruma danıştım fakat o beni başka bir hastaneye yönlendirdi. Orada da derimi alarak vücudumda kalan penisimin etrafına sarmayı teklif ettiler. Fakat bu senaryoda penisin bir fonksiyonu olmayacaktı, ne cinsel ilişkiye girecek kadar ereksiyon olacaktı ne de idrar yapamayacaktım. Bu sebeple bu operasyondan vazgeçtim.”
"Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum"
MacDonald yaşadıklarından sonra 2 yıl boyunca alkol batağına düştüğünü ve depresyona girdiğini söylerken, “Bir gölge gibi yaşadım, hayattan zevk almaz oldum” dedi. Daha sonra kendisine başka bir hastaneden öneri geldiğini söyleyen MacDonald, Londra’daki University College Hastanesi’nde görevli ve penis ameliyatlarında saygın bir isim olan Profesör David Ralph ile tanıştı. 50 bin poundluk ameliyatı devletin karşılayacağını söyleyen MacDonald prosedürü de anlattı.