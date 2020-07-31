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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Kovid-19 tanısı için yeni sistem geliştirildi! Bakan Varank duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ve ekibinin Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

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Bakan Varank, Doç. Dr. Şeker'in sisteme ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz! Bilim insanlarımız dünyaya örnek olacak öncü işlere imza atıyor. Özgür hocamız ekibiyle, Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdi. Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza çevrildi" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ise yaptığı paylaşımlarda sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Sars-CoV-2 tanısı için geliştirdiğimiz herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymayan sisteme dair öncül makalemiz linkte. Bu sistem sayesinde tanıya ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Böylelikle RT-PCR'a paralel bir yöntem geliştirdik. En güzel yanı ise aynı şekilde yüksek hassasiyette ev kullanımı içinde düzenlenebilecek esnekliğe sahip. Şunu eklemekte tabii ki büyük faydalar var; hastalardan alınacak çok sayıda örneklerle validasyonumuzun tamamlanması gerekiyor."

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