Kaçak kurban kesimi korona da dinlemedi! İzmir ve İstanbul'da her yer kaçak kesim
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkası, kurban kesim alanı olarak kullanıldı. Hijyenden uzak yapılan kesim, kameralara yansıdı. İstanbul'da ise sitelerin yanındaki boş araziler ve kurban kesim yerlerinin çevresi kaçak kurban kesim yeri oldu... İşte o görüntüler...
Kaçak kurban kesimi bu yıl da önlenemedi. İstanbul ve İzmir'den üzücü görüntüler geldi. İzmir'in Eskiizmir Semti Yıkık Camii yakınlarında, yol kenarında kurbanlık hayvanların satıldığı bir alana park eden kapalı kasa bir kamyonette, küçükbaş kurbanlık hayvanların kesildiği gözlendi.
Plakası okunmasın diye kartonla kapatılan kamyonette, birden fazla kesim yapıldığı görüldü. Hem belediye hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin uyarılarına rağmen sağlıksız koşullarda yapılan kesim tepki topladı.
Öte yandan İzmir çevre yolunun Uzundere mevkiinde, otoyolun hemen yanında, bir büyükbaş hayvanın kesilmesi de görüntülendi.
İstanbul'da ise birçok bölgede kaçak kesim yapıldı. Özellikle şehir merkezinin dışındaki sitelerin yanındaki boş alanlar kaçak kurban kesim yerine dönüştürüldü.