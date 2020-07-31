'Her şeyin nedeni bu fotoğraf'! Elmalı'daki yasak aşk skandalında yeni gelişme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesini karıştıran 'yasak aşk' iddialarında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez de İYİ Partili BElediye Başkanı Halil Öztürk ile yasak aşk yaşamakla suçlanan Sümeyra Tilki, eşinin bir başka kadınla fotoğrafını paylaşıp "Asıl kocam beni aldattı" dedi.

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Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı yasak aşk iddiası günlerdir konuşuluyor. Eşinin kendisine kumpas kurduğunu savunan Sümeyra Tilki, Ahmet Tilki’nin başka bir kadınla fotoğrafını paylaşarak, “İşte her şeyin nedeni bu fotoğraf. Kendisi benimle evliyken başka evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Ben bunu öğrenince deliye döndü. Zaten fotoğraflar ortada. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli, çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor” dedi.

Benle evliyken o kadanla...

Elinde fotoğraf ve ses kayıtları olduğunu kaydeden Sümeyra Tilki, “Bu belgeleri boşanma davamda delil olarak sunacaktım. Ama artık ipin ucu kaçtı. Herkes kendisinin nasıl bir insan olduğunu görsün. Mahkemede fotoğraf, ses kayıtları ve benle evliyken o kadınla yaptığı yazışmaları delil olarak sunacağım. Bundan sonra da konuşmama kararı aldım” paylaşımı yaptı.

Ahmet Tilki: O fotoğraf evlenmeden önce

Söz konusu fotoğrafın 2015-2016 yılına ait olduğunu savunan Ahmet Tilki, şöyle dedi: “Kendi pisliklerini örtbas etmek için böyle davranıyorlar. Geçmişte herkesin ilişkisi olabilir. O fotoğraftaki kadını böyle bir şeyin içine çekmenin bir anlamı yoktu. Umarım o kadın da kendisine dava açar. Geçmişe gitmeye kalkarsak eşim benimle evlenmeden önce ilçe jandarma komutanı ile nişanlandı. Ama komutan bunun nasıl bir insan olduğunu öğrenince nişanı atıp tayinini istedi ve gitti.”