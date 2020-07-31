Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı

ESENYURT'ta bir yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Ailesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan bir baba da kazada yaralanırken, küçük kızı yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü.

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Esenyurt'ta trafik ışıklarının çalışmadığı kavşağa giren yolcu minibüsü diğer istikametten gelen otomobile çarptı. Minibüs içinde bulunan yolcular araç içinde savrularak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan aileden de bir kişi de çarpışan araçlar nedeniyle yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.