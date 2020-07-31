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İzmit'te iyi niyeti yüzünden hastanelik edildi

Demirören Haber Ajansı

İZMİT'te radar uyarısı için önündeki araca selektör yapan sürücü neye uğradığını şaşırdı. İleride duran ismi öğrenilemeyen sürücü 'Neden selektör yapıyorsun' deyip tepki gösterdi. Tartışmada aracından beyzbol sopası çıkaran şahıs, Muhsin Ersin'i (51) hastanelik etti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda meydana geldi.

Otomobil sürücüsü Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı. Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.

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