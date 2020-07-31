Sakarya'da tilki yüzünden dayısının katili oldu

SAKARYA'da gördüğü tilkiyi vurmak için tüfeğini alan adam, silahın ateş almasıyla dayısını vurdu. Ambulans şoförü şahıs, kanlar içerisindeki dayısına ilk müdahaleyi yapsa da ölüm kaçınılmaz oldu.Abone ol
Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası’nda meydana geldi.
Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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