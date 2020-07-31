Mehmetçik Suriye Barış Pınarı bölgesinde çocukların yüzünü güldürdü

SURİYE'de zor şartlarda görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde çocuklara ayakkabı yardımı yaptı. Çocukların sevinci yüzlerinden okundu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada;

"En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.