Mehmetçik Suriye Barış Pınarı bölgesinde çocukların yüzünü güldürdü

SURİYE'de zor şartlarda görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde çocuklara ayakkabı yardımı yaptı. Çocukların sevinci yüzlerinden okundu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada;
"En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.
En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü.#MSB #TSK pic.twitter.com/K6kSCJFBs7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2020