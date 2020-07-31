BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,25
ALTIN 442,39
HABER /  GÜNCEL

Mehmetçik Suriye Barış Pınarı bölgesinde çocukların yüzünü güldürdü

SURİYE'de zor şartlarda görev yapan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde çocuklara ayakkabı yardımı yaptı. Çocukların sevinci yüzlerinden okundu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada;

"En zor şartlarda gece gündüz demeden Suriyeli kardeşlerimizin yanında olan Kahraman Mehmetçik, Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara ayakkabı yardımı yaparak bir kez daha miniklerin yüzünü güldürdü" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelimeler yaşanacak'
AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a 'fahişe' ve 'AKP'nin papatyaları'ndan dava hazırlığı
Sağlık Bakanı Koca'dan maskeli bayram mesajı
Devlet Bahçeli Twitter'a geri döndü
Yerli otomobil için 250 bin adet şarj istasyonu geliyor! Çalışmalar başladı
Altın rekora doymuyor! Gram altın 444,5 lira oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür
Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
Kurban etini ızgara yaparken nelere dikkat edilmeli, nasıl yapılır?
NASA'dan dikkat çeken Salda Gölü açıklaması: Mars'a benziyor
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kavurma nasıl yapılır kolay ve pratik kavurma tarifi
Yorumlar 1 yorum