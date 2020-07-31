Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendi

ABD'de Bryan Cranston, koronavirüsü yendiğini duyurdu. Cranston, son olarak Breaking Bad dizisinde Walter White karakterini canladırarak dünya çapında tanınmıştı.Abone ol
Bryan Cranston, yakalandığı koronavirüs hastalığını yendiğini duyurdu ve ABD'nin Los Angeles kentinde bir kan bankasına plazma bağışı yaparken çektiği görüntüleri paylaştı.
Kurallara uymasına rağmen salgına yakalandığını belirten 64 yaşındaki Cranston, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı için şanslı olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu, bağışladığı plazmanın altın değerinde olduğunu söyledi ve bunun koronavirüse yakalanan diğer hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Cranston, fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi çağrısında da bulundu.
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Hi. About now you’re probably feeling a little tied down, restricting your mobility and like me, you’re tired of this!! Well, I just want to encourage you to have a little more patience. I was pretty strict in adhering to the protocols and still... I contracted the virus. Yep. it sounds daunting now that over 150,000 Americans are dead because of it. I was one of the lucky ones. Mild symptoms. I count my blessings and urge you to keep wearing the damn mask, keep washing your hands, and stay socially distant. We can prevail - but ONLY if we follow the rules together. Be well - Stay well. BC