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Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendi

ABD'de Bryan Cranston, koronavirüsü yendiğini duyurdu. Cranston, son olarak Breaking Bad dizisinde Walter White karakterini canladırarak dünya çapında tanınmıştı.

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Bryan Cranston, yakalandığı koronavirüs hastalığını yendiğini duyurdu ve ABD'nin Los Angeles kentinde bir kan bankasına plazma bağışı yaparken çektiği görüntüleri paylaştı.

Kurallara uymasına rağmen salgına yakalandığını belirten 64 yaşındaki Cranston, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı için şanslı olduğunu vurguladı.

Ünlü oyuncu, bağışladığı plazmanın altın değerinde olduğunu söyledi ve bunun koronavirüse yakalanan diğer hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Cranston, fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi çağrısında da bulundu.

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