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Gaziantep'te kurban derisi kavgası! Yaralılar var

GAZİANTEP'te kurban pazarında kasap ile müşteri arasında kurban derisi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te iddiaya göre, kurban pazarında aldığı büyükbaş hayvanı kestiren bir vatandaş kendisinden kurbanın derisini isteyen kasap ile tartıştı. Kasap ile müşteri arasında çıkan tartışmaya müşterinin yakınlarının da katılmasıyla olay kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere götürüldü.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Ayrıca polis, kavganın ardından toplanan kalabalığa sık sık sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarı anonsları yaptı.

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