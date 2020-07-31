BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,25
ALTIN 442,39
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'dan Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'e istifa çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde son olarak sporun durumu vardı. Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet etti.

Abone ol

Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu'nun son eleştirilerini spor üzerine sıraladı. Davutoğlu, TFF'nin liyakatsiz bir yönetim sergilediği ve siyasi kararlar aldığı savunularak, sporcu sağlığını hiçe sayan uygulamalar yapıldığı da öne sürdü.

Gençlik ve Spor Politikaları İzleme Kurulu, TFF’nin ve Spor Bakanlığı’nın aldığı kararları eleştiren bir açıklama yayınladı.

Gelecek Partisi’nin açıklaması şöyle:

“Olağanüstü pandemi şartlarında büyük zorluklarla mücadele eden takımlarımızın içinde bulunduğu güçlükler göz önüne alındığında, bu kararı geç kalınmış ve hükümetin diğer pek çok kararında olduğu gibi yap-boz yöntemiyle sonradan bulunmuş bir doğru olarak değerlendiriyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı yaklaşık 4 aydan beri defalarca çağrıda bulunmamıza rağmen hiçbir açıklama yapmamış, özellikle futbol başta olmak üzere tüm spor camiasını kaderine terk etmiştir. Bugün ise küme düşmenin kaldırıldığına ilişkin açıklama yaparak bunu kişisel bir başarı hikayesine çevirmeye çalışmaktadır.

'Sayın Bakanın yetersiz yönetim modelini hayretle izliyoruz'

Süreç içerisinde spor insanlarını kaderine terk ederek sessizce ve sorumsuzca Bakanlık koltuğunda oturan, olumlu konuları kendine, olumsuz konuları ise federasyonların üzerine atan Sayın Bakanın yetersiz yönetim modelini hayretle izliyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini; sorumsuz ve liyakatsiz yönetim anlayışları, sporcu sağlığını hiçe sayan uygulamaları, kulüplerin taleplerini dikkate almayan siyasallaştırılmış kararları nedeniyle istifaya davet ediyoruz.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MHP lideri Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk ziyaretini Başbuğ Türkeş'e yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelimeler yaşanacak'
AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a 'fahişe' ve 'AKP'nin papatyaları'ndan dava hazırlığı
Sağlık Bakanı Koca'dan maskeli bayram mesajı
Devlet Bahçeli Twitter'a geri döndü
Yerli otomobil için 250 bin adet şarj istasyonu geliyor! Çalışmalar başladı
Altın rekora doymuyor! Gram altın 444,5 lira oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de Kurban Bayramı'nda akraba kazığı! Aldığı hayvan tüberkülozlu çıktı
Breaking Bad yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendi
Sakarya'da tilki yüzünden dayısının katili oldu
Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor Diyanet Teşrik tekbiri nedir?
'Düğün ve taziye yapmayın'! Koronadan ölmeden önce 2 gün önce böyle uyarmıştı
Amasya bayram namazı saati kaçta kılınır Diyanet namaz saatleri
Yorumlar 4 yorum