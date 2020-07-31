Kurban eti dağıtımı nasıl olur, kurban eti nasıl dağıtılır?

Bugün mübarek kurban bayramının 1. günü idrak ediliyor. Birçok vatandaş bugün kurbanlarını kesti. Peki kurban dağıtımı nasıl olur, kurbanlık nasıl dağıtılır? Kaç hisse kurbanlık dağıtılır?

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Kurban eti dağıtımı ile ilgili bilgiler bayrama az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Kurban eti nasıl dağıtılır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz kurban etinin üçe taksim edilip dağıtılmasını tavsiye etmiştir. Peki kurban eti kimlere dağıtılır?

Kurban etinin nasıl dağıtılacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Bu bayramda kurban kesme ibadeti yerine getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.