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Meksika ABD arasında su savaşı çıktı! Protestocuların 'Su verilmesin' tepkisi

Demirören Haber Ajansı

MEKSİKA'da bir grup, barajdaki suların ABD'ye serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Hükümete ait yapıları ateşe veren protestocular ülkeyi ayağa kaldırdı. Anlaşmaya göre; yılın belli dönemlerinde barajda toplanan sular iki ülke arasında serbest bırakılıyor.

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ABD ile Meksika arasında su paylaşımı gerginliğe neden oldu. Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, ülkenin ABD'ye su verme yükümlülüğü sebebiyle baraj sularının salıverilmesini protesto eden bir grup gösterici, devlete ait bazı araçları ve bir hükümet binasını ateşe verdi.

Demir yolu hattını kapatan, araçları yakan, bir hükümet binası ile otobandaki bilet gişelerini ateşe veren protestocular, suyun ABD'ye verilmesine tepki gösterdi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, muhalif siyasetçilerin kendi gerekçeleriyle protestolara destek verdiğini belirtti.

Olayları muhalefetin tırmandırdığı söylendi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, anlaşma gereği kendi paylarına düşen suyu vermekte geciktiklerini ve yerel çiftçilere yetecek kadar su bulunduğunu ifade etti. Protestoların dayanaksız olduğunu belirten Obrador, olayları tırmandırdığı için muhalefeti suçladı. Obrador ayrıca anlaşma gereği, Meksika’nın ABD’den toplamda 4 kat daha fazla su aldığını söyledi.  

1944 su anlaşmasının şartı şöyle:

ABD ile Meksika arasında yapılan 3 Şubat 1944’te yapılan ‘Su Anlaşması’ gereği Colarado, Tijuana ve Rio Grande (Rio Bravo) nehirlerinde bulunan barajlarda toplanan sular, yılın belli dönemlerinde iki ülke arasında serbest bırakılıyor.

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