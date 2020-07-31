Sivas'ta vahşet! Eski kız arkadaşının ailesinden 4 kişiyi katletti daha önce söylemiş
SİVAS’ta, Dursun Denli, bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.’nin (40) babası Turgut (65), annesi Döndü kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur’u (24) öldürdü. Caninin, görüşmek istemeyen Gülbeyaz G.'yu "aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş.
SİVAS’taki katliam dün akşam Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu.
Bunu öğrenen Dursun Denli, konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun Denli ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun Denli, Gülbeyaz G.’nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen Can Serkan’ın eşi Beyza Kandur'a ateş açtı.
Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. (Foto: Turgut Kandur ve Oğlu Serkan Kandur)
Olay sonrası kaçan Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlun köyünde yaralı halde yakalanıp gözaltına alındı. Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sabah saatlerinde sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (Foto: Döndü Kandur ve Oğlu Serkan Kandur)