Sivas'ta vahşet! Eski kız arkadaşının ailesinden 4 kişiyi katletti daha önce söylemiş

SİVAS’taki katliam dün akşam Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu.