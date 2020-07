NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance Mars'a gönderilmeden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını açıkladı.

Twitter hesabından, Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını paylaşan NASA, bu iki oluşumun coğrafi açıdan benzerlikler taşıdığını belirtti.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Kızıl Gezegen’de mikrobiyal (antik) yaşam belirtilerini araştıracak olan Perseverance, ayrıca Mars’ın iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.

Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr