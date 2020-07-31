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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı! Mars'taki Jezero Krateri'ne benziyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğunu açıkladı.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Perseverance Mars'a gönderilmeden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını açıkladı. 

Twitter hesabından, Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını paylaşan NASA, bu iki oluşumun coğrafi açıdan benzerlikler taşıdığını belirtti.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Kızıl Gezegen’de mikrobiyal (antik) yaşam belirtilerini araştıracak olan Perseverance, ayrıca Mars’ın iklimini ve jeolojisini de inceleyecek.

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