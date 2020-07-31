Galatasaray taraftarını duygulandıran Hagi paylaşımı

Galatasaray'ın unutulmayacak efsanesi Gheorghe Hagi, tarihte bugün takıma katıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı paylaşımla taraftarları nostalji yolculuğuna çıkardı.

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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,

elde edilen başarılarla futbol takımının efsaneleri arasına giren Hagi ile ilgili olarak, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta,efsanemiz...

Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da kupaların adamı oldu

Hagi'nin 31 Temmuz 1996 tarihindeki imza töreninden görüntülere, sarı-kırmızılı formayla attığı önemli goller ve oynadığı maçlardan kesitlere de yer verildi. Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 4 lig, 1'er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2'şer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Hagi, teknik adam olarak Galatasaray'ın başında 1 de Türkiye Kupası kazandı.

Galatasaray'da Hagi'nin gollerini izlemek için tıklayın