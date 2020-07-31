Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi için son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV'de son gün geldi. Online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasından ve E-Devlet sistemi üzerinden ödeme kredi kartları ile yapılabilmekte. Ayrıca vatandaşlar ödemelerini tahsile yetkili vergi dairelerinden de yapabilirler. Peki MTV ne kadar oldu ve MTV'yi ödemezsek ne olur?

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Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi bugün dolacak. MTV tutarı araç motoruna, modeline ve tescil tarihine göre değişiklikler gösteriyor. Peki MTV ödenmediği takdirde ne olur?

MTV ödeme için son tarih ne zaman?

Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV nasıl ödenir?

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek.

– gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

MTV ödenmezse ne olur ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.