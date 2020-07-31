Trump'ın istediğini Hong Kong yaptı! Korona nedeniyle Eylül'deki seçimler ertelendi

ABD Baykanı Donald Trump, Kasım ayında ABD Başkanlık seçiminin koronaviras nedeniyle ertelenmesini istemişti. Hong Kong, Eylül ayında yapılacak olan Yasama Konseyi seçimini korona nedeniyle erteledi.

Abone ol

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Koronavirüs pandemisi nedeniyle Eylül ayında yapılacak olan Yasama Konseyi seçimlerini erteleme kararı aldıklarını bildirdi.

Lam, seçimleri ertelemenin son aylarda verdiği en zor karar olduğunu söylerken, karara Pekin'in de destek verdiğini ifade etti. Lam, halkı korumak ve seçimlerin adil bir ortamda yapıldığından emin olmak için böyle bir karar alındığını dile getirdi.

Hong Kong'da Haziran ayında günlük yeni vaka sayısı sıfırlanmıştı ancak son iki haftadır ülkede birçok yeni vaka tespit edildi. Sağlık yetkilileri durumun kontrol altına alınmaması durumunda bir krizin patlak verebileceğini söylemişti.

"Salgının yeni dalgası birkaç hafta, hatta belki daha uzun sürebilir" diyen Lam, uzmanların aşı bulunmadığı takdirde kışın da bir salgın olabileceğini ifade ettiğini aktardı.