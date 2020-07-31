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Beşiktaş'tan büyük ödeme! Yarısını Ahmet Nur Çebi karşıladı

Beşiktaş kulübü son ödemesi 30 Temmuz olan katılım lisansı için 100 milyon liralık ödemeyi bugün gerçekleştirdi. Şampiyonlar ligi yolunun açıldığı Kartal, işte bu 3 rakipten biriyle karşılaşacak.

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Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesi kritik bir süreci geride bıraktı.
Siyah-beyazlılar, 30 Temmuz tarihine kadar yapması gereken 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi. Bankaların yanı sıra futbolculara yapılan ödemenin yarısı, yani 50 milyon liralık kısım başkan Ahmet Nur Çebi
tarafından karşılandı.

Ödeme sonrası Avrupa kupalarına katılım için gerekli lisansını alacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını oynayabilecek.

Trabzonspor'un men cezasına yaptığı itiraz CAS tarafından reddedilince siyah-beyazlılar'a Şampiyonlar Ligi yolu açılmıştı. Turnuvaya 2. ön elemeden katılacak Beşiktaş, seri başı olacak.

O üç takımdan biriyle eşleşecek

Siyah-beyazlı ekip, Yunanistan'ın PAOK, Hollanda'nın AZ Alkmaar veya Hırvatistan'ın Lokomotiv Zagreb takımlarından biriyle eşleşecek.
2. ön elemeyi geçmesi halinde Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için 2 eleme turu daha oynayacak.

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