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Türkiye'de korkutan rakam! 'Acemi kasap' sayısı bakın kaç oldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da kurban keserken kendisini yaralayıp hastaneye başvuranların sayısı 1153 oldu. Acemi kasapların içerisinden 7'sinin ameliyat olduğu belirtilirken ülke genelinde toplam yaralı sayısı 5 bin 282 oldu.

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Türkiye'nin dört bir yanından 'Acemi kasap' haberi geldi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kurban kesimi yaparken kendisini yaralayınca hastanelere akın etti.

İstanbul'da saat 16.00 itibariyle kamu hastanelerine gidenlerin sayısının 1153 kişi olduğu öğrenildi. Hastaneye başvuranların 7'sinin ameliyat edildiği kaydedildi.

Türkiye'de diğer kentlerden gelen sayı şöyle oldu:

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)

Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),

Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)

Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

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